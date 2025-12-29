Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Рома
3
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
30.12
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.29
П2
1.64
Футбол. Англия
30.12
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Англия
30.12
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.35
П2
3.67
Футбол. Англия
30.12
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Англия
30.12
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.77
П2
7.50

Ямаль собрался пойти по пути Роналду: заявление Ламина

Вингер каталонской «Барселоны» из сборной Испании Ламин Ямаль высказался о сравнениях своей персоны со звёздами мирового футбола, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

18-летний игрок подчеркнул, что не собирается строить карьеру, ориентируясь на чужие достижения, и намерен идти своим путём. При этом Ямаль отметил, что уважает спортсменов, которые всегда оставались верны себе, выделив пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Лучше не сравнивать себя ни с кем. Такие игроки, как Криштиану Роналду, делали то, что делали, потому что хотели оставаться самими собой и не сравнивать себя с другими. Я хочу проложить свой собственный путь», — цитирует слова Ямаля инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что накануне Ламин Ямаль был признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Подробности церемонии и список других лауреатов, среди которых оказался и Роналду, доступны по ссылке.

В текущем сезоне испанец провёл 20 матчей за клуб, записав на свой счёт девять забитых мячей и 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 200 миллионов евро.