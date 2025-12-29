Казахстанский футболист из испанского клуба заявил о расизме

«Надоело, что Казахстан никто не признает. Даже в Испании меня называют китайцем, поэтому хочу, чтобы о нас знали. Мечтаю о выходе в плей-офф чемпионата мира или Европы. Будем реалистами: пока о трофее речи не идет, но нужно делать все, что в наших силах», — сказал Нургали в интервью ASnews.kz.
— Ощутили проявление расизма в Испании?
«Да. Когда говоришь, что ты из Казахстана, тебе отвечают: “Это что за страна такая?”. Но мне всё равно на оскорбления и я не держу обид — просто занимаюсь своим делом», — добавил футболист.
Алдияр Нургали перебрался в Испанию летом 2023 года. До этого он выступал за юношескую команду «Хисторикс», а также проходил подготовку в футбольных центрах «Астаны» и «Кайрата». В декабре текущего года казахстанский нападающий оформил долгосрочный контракт с «Леванте».
Соглашение рассчитано по схеме «3+2»: базовый срок дополняется двухлетней опцией, активация которой предусматривает перевод игрока в основную команду клуба. В случае, если опция не будет задействована, футболист сможет покинуть испанский коллектив на правах свободного агента.
До весны 2026 года Нургали будет выступать за юношеский состав «Леванте» (U-19). Команда уверенно проводит сезон, занимает второе место в чемпионате и уже обеспечила себе участие в Кубке Испании.