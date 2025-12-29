Ричмонд
Андронов отреагировал на оскорбления Алиева в адрес Газзаева

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, отреагировал на оскорбления экс-футболиста киевского «Динамо» Александра Алиева в адрес бывшего главного тренера украинской команды Валерия Газзаева.

Источник: Кадр из трансляции

Напомним, что Газзаев тренировал киевское «Динамо» в 2009—2010 годах. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины (2009) и стала серебряным призером чемпионата Украины (2009/10).

На днях вышло интервью Алиева, рассказавшего о своей обиде на Газзаева:

«Этому пидарасу усатому я больше никогда не подам руку. Не люблю, когда мне врут». Кроме того, экс-футболист сборной Украины заявил: «Газзаев как тренер — просто ноль!».

Андронов отреагировал на эту тему в своем телеграм-канале, написав:

«Зеленский на минималках? Если серьезно, то Алиев до того как стать “звездой Суджи” был пойман на банальном пещерном расизме. Русском, а не украинском, если это важно. А в день своего дебюта за “Динамо” выхватил в раздевалке прямо в щи. Бывает… В частности бывает, что пидарас в зеркале “.