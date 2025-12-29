У Сафонова новый конкурент. Он уже усадил на лавку Шевалье

Девятнадцатилетний Ренато Марин перешел в «ПСЖ» летом одновременно с Люкой Шевалье: не продлил контракт с «Ромой» и переехал в Париж свободным агентом. К тому моменту Ренато еще не дебютировал в профессиональном футболе, поэтому стал третьим вратарем в команде. Тогда в «ПСЖ» установилась четкая иерархия: Шевалье был первым номером, Сафонов стал его дублером, а Ренато набирался опыта на тренировках с основной командой.
Все изменилось после финала Межконтинентального кубка. Сафонов, выигравший конкуренцию у Шевалье, взял четыре пенальти, но сломал руку и выбыл на несколько недель.
На следующую игру — кубковую, против «Ванде Фонтене Фут» из пятого дивизиона — Луис Энрике поставил Марина. Шевалье в очередной раз остался в запасе. Ренато стал самым молодым вратарем в стартовом составе «ПСЖ» с 1992-го. В игру он почти не вступал: два сейва, 92 процента точных передач и первый сухарь во взрослой карьере. Болельщики положительно оценили дебют Марина. Некоторые фанаты отметили, что «даже двух сейвов достаточно, чтобы превзойти Шевалье».
До «Ромы» за плечами Ренато — лишь бразильские академии. Лучше всего получилось в «Сан-Паулу», откуда молодого вратаря «Рома» забрала в 2023-м. В Италии Ренато быстро освоился и сразу пробился из команды U17 в дубль. В 18 лет он все чаще попадал в заявку взрослой команды на игры Серии А — но так и не вышел на поле.
В это же время он дебютировал за сборную Италии U19, отказавшись от бразильского спортивного гражданства. Люка провел двенадцать матчей за национальную команду. В том числе три — на Евро U19. С Марином в составе Италия дошла до полуфинала, где минимально уступила испанцам в добавленное время.
За первые полгода в «ПСЖ» Ренато ни разу не вышел на поле. Поэтому попадание в стартовый состав стало для Марина сюрпризом. Но команда поддержала молодого вратаря. Даже Шевалье поздравил конкурента с удачным дебютом — по отношению к Сафонову Люка так не поступал. У самого бразильского итальянца коннект с Матвеем наладился: «ПСЖ» не раз публиковал фото, где Ренато и Сафонов работают вместе. После серии пенальти с «Фламенго» Ренато был одним из первых, кто подбежал к россиянину с поздравлениями. Пока Шевалье стоял в стороне, молодой итальянец качал Матвея вместе с партнерами.
В «ПСЖ» складывается интересная борьба за место основного вратаря. С одной стороны м любимчик Энрике Шевалье. Люка появился в клубе только благодаря желанию главного тренера и получил уже уйму шансов.
Но лояльность к Шевалье обошлась Энрике слишком дорого. В Лиге 1 Люка сильно просел по сравнению с игрой за «Лилль»: отбил всего 68 процентов ударов в створ вместо 74 в прошлом сезоне.
Неуверенностью Шевалье воспользовался Сафонов. Несколько классных матчей и чудо в финале Межконтинентального кубка обеспечили ему любовь и поддержку фанатов. Матвей впервые за долгое время почувствовал себя первым номером и обрел уверенность. Все испортила травма, которая ненадолго выбила его из гонки за стартовый состав.
В начале сезона Ренато не рассчитывал даже на дебют: игры на ранних стадиях кубка доставались Сафонову, а в чемпионате Энрике доверял только Шевалье. Но спад француза и травма Матвея подарили Ренато шанс. Теперь итальянец получит больше кубковых игр и наберет форму.
Если противостояние Шевалье и Сафонова не выявит явного первого номера, итальянец может стать компромиссным вариантом. Он нравится руководству и тренеру, которые его привели в команду бесплатно. Болельщики тоже доверяют ему и считают, что Марин уже сильнее Шевалье.
Денис Лебеденко