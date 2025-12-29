У Сафонова новый конкурент. Он уже усадил на лавку Шевалье

За первые полгода в «ПСЖ» Ренато ни разу не вышел на поле. Поэтому попадание в стартовый состав стало для Марина сюрпризом. Но команда поддержала молодого вратаря. Даже Шевалье поздравил конкурента с удачным дебютом — по отношению к Сафонову Люка так не поступал. У самого бразильского итальянца коннект с Матвеем наладился: «ПСЖ» не раз публиковал фото, где Ренато и Сафонов работают вместе. После серии пенальти с «Фламенго» Ренато был одним из первых, кто подбежал к россиянину с поздравлениями. Пока Шевалье стоял в стороне, молодой итальянец качал Матвея вместе с партнерами.