«Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям Бриггса

«Ливерпуль» объявил об отставке тренера по стандартным положениям Аарона Бриггса.

Источник: Getty Images

Специалист присоединился к команде в июле 2024 года и первоначально работал в качестве тренера по индивидуальной подготовке.

В чемпионате Англии сезона-2025/26 «Ливерпуль» пропустил со стандартов 12 голов без учета пенальти — это худший показатель в лиге. Семь мячей было пропущено после угловых.

Красные набрали 32 очка за 18 матчей и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. Команда отстает на 10 очков от «Арсенала», который занимает первое место в чемпионате.

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 2:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 18
27.12.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Роб Эдвардс
Голы
Ливерпуль
Райан Гравенберх
(Джереми Фримпонг)
41′
Флориан Вирц
(Юго Экитике)
42′
Вулверхэмптон
Сантьяго Буэно
51′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
30
Джереми Фримпонг
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
14
Федерико Кьеза
61′
12
Конор Брэдли
7
Флориан Вирц
90′
42
Трей Ньони
22
Юго Экитике
86′
18
Коди Гакпо
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
14
Толу Арокодаре
7
Андре
56′
8
Жоау Гомес
36
Матеуш Мане
15
Йерсон Москера
79′
10
Джон Ариас
2
Мэтт Доэрти
62′
6
Давид Меллер Вольфе
3
Уго Буэно
62′
38
Джексон Чачуа
11
Хван Хи Чхан
62′
9
Йорген Странд Ларсен
Статистика
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
4
Угловые
6
4
Фолы
5
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти