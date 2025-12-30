Стала известна дата первого матча КПЛ-2026

«Новый футбольный сезон в Казахстане стартует 28 февраля. По моей информации, именно в этот день в Астане состоится матч за Суперкубок страны, в котором встретятся чемпион Казахстана алматинский “Кайрат” и обладатель Кубка страны костанайский “Тобол”. Первый тур чемпионата Казахстана (КПЛ) запланирован на 6—8 марта », — сообщает AmanVIBE.