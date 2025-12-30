Ричмонд
Стала известна дата первого матча КПЛ-2026

Стали известны даты старта нового футбольного сезона в Казахстане, включая первый тур КПЛ и Суперкубка страны передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Суперкубок откроет сезон

«Новый футбольный сезон в Казахстане стартует 28 февраля. По моей информации, именно в этот день в Астане состоится матч за Суперкубок страны, в котором встретятся чемпион Казахстана алматинский “Кайрат” и обладатель Кубка страны костанайский “Тобол”. Первый тур чемпионата Казахстана (КПЛ) запланирован на 6—8 марта», — сообщает AmanVIBE.

Предыдущий сезон

Алматинский «Кайрат» сохранил чемпионский титул, завершив сезон казахстанской премьер-лиги-2025 ничьей 1:1 с «Астаной» и набрав 59 очков. Победа в чемпионате также обеспечила клубу участие в Лиге чемпионов УЕФА с первого квалификационного раунда.

«Астана», финишировавшая второй с 57 очками, получит место во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Бронзу завоевал костанайский «Тобол», завершив сезон с 54 очками и став также обладателем Кубка Казахстана-2025; команда сыграет во втором квалификационном раунде ЛК.

Четвёртое место досталось «Елимаю» из Семея, который в последнем туре обыграл «Атырау» 3:2 и набрал 48 очков. Клуб получит право сыграть в первом квалификационном раунде Лиги конференций.