Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
7.20
П2
21.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.00
П2
6.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
1.04
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
4.70
X
1.60
П2
12.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.40
П2
7.40
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2

Видео: Матвей Сафонов по-французски оценил 2025 год для «ПСЖ»

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ответил на просьбу оценить одним словом уходящий 2025 год для своей команды.

Источник: Getty Images

Примечательно, что Сафонов дал свой ответ на французском языке. «Что касается меня, я всегда говорю “Великолепно”. Так что пусть будет “Великолепно”», — заявил Матвей в интервью клубной пресс-службе.

В 2025 году Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл 5 трофеев, в том числе, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. 17 декабря россиянин стал героем финала Межконтинентального кубка, отбив 4 пенальти в серии после матча против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

