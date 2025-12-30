Видео: Матвей Сафонов по-французски оценил 2025 год для «ПСЖ»

Примечательно, что Сафонов дал свой ответ на французском языке. «Что касается меня, я всегда говорю “Великолепно”. Так что пусть будет “Великолепно”», — заявил Матвей в интервью клубной пресс-службе.
В 2025 году Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл 5 трофеев, в том числе, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. 17 декабря россиянин стал героем финала Межконтинентального кубка, отбив 4 пенальти в серии после матча против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше