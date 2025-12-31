«Арсенал» не дал «Астон Вилле» побить клубный рекорд по числу побед подряд

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 4:1. У «Арсенала» голы забили Габриэл Магальяйнс (48-я минута), Мартин Субименди (52), Леандро Троссард (69) и Габриэл Жезус (78). В составе «Астон Виллы» отличился Олли Уоткинс (90+4).
«Арсенал» (45 очков) одержал четвертую победу подряд в чемпионате и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Астон Вилла» с 39 очками занимает третье место. Подопечные Унаи Эмери не сумели побить клубный рекорд 1914 года по количеству побед подряд во всех турнирах, остановившись на отметке в 11 матчей.
В следующем туре «Арсенал» 3 января сыграет в гостях с «Борнмутом». «Астон Вилла» в этот же день примет «Ноттингем Форест».
Микель Артета
Унаи Эмери
Габриэл Магальяйнс
48′
Мартин Субименди
(Мартин Эдегор)
52′
Леандро Троссар
(Юррьен Тимбер)
69′
Габриэл Жезус
(Леандро Троссар)
78′
Олли Уоткинс
90+4′
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
19
Леандро Троссар
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
23
Микель Мерино
45+1′
73′
16
Кристиан Нергор
14
Виктор Дьекереш
77′
49
Майлс Льюис-Скелли
7
Букайо Сака
83′
20
Нони Мадуэке
6
Габриэл Магальяйнс
77′
9
Габриэл Жезус
79′
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
81′
12
Люка Динь
11
Олли Уоткинс
90+7′
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
19
Джейдон Санчо
61′
16
Андрес Гарсия
27
Морган Роджерс
45+2′
82′
20
Джамалдин Джимо-Алоба
10
Эмилиано Буэндия
61′
17
Дониэлл Мален
24
Амаду Онана
46′
7
Джон Макгинн
8
Юри Тилеманс
82′
53
Джордж Хеммингс
