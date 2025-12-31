«Актобе» сделал официальное заявление по своему капитану

«С 2022 года Алибек выступал за “красно-белых” и стал настоящим лидером команды, а также любимцем болельщиков. Он отличался надежной игрой в обороне и результативностью, забивая важные голы в ключевые моменты. За четыре года он провел более 100 матчей, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи, войдя в число самых результативных защитников в истории клуба. Благодарим Алибека за яркие сезоны, бойцовский характер и достойную защиту чести “Актобе”. Желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.