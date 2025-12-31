Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2

«Актобе» сделал официальное заявление по своему капитану

Футбольный клуб «Актобе» и защитник сборной Казахстана Алибек Касым расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

«С 2022 года Алибек выступал за “красно-белых” и стал настоящим лидером команды, а также любимцем болельщиков. Он отличался надежной игрой в обороне и результативностью, забивая важные голы в ключевые моменты. За четыре года он провел более 100 матчей, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи, войдя в число самых результативных защитников в истории клуба. Благодарим Алибека за яркие сезоны, бойцовский характер и достойную защиту чести “Актобе”. Желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что вместе с «Актобе» Алибек Касым становился обладателем Кубка Казахстана, а также завоевывал серебряные и бронзовые медали КПЛ. В сезоне-2025 капитан провел 19 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.