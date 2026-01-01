«Челси» близок к увольнению Энцо Марески

Источник утверждает, что итальянский специалист не будет руководить командой в воскресном матче против «Манчестер Сити». Сообщается, что Мареска хочет покинуть клуб, но неясно, готов ли он уйти без компенсации. Его контракт действует до 2029 года с возможностью продления еще на один год. Итальянец возглавляет «Челси» с июня 2024 года.