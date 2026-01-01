Ричмонд
«Челси» близок к увольнению Энцо Марески

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска может покинуть лондонскую команду. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: Getty Images

Источник утверждает, что итальянский специалист не будет руководить командой в воскресном матче против «Манчестер Сити». Сообщается, что Мареска хочет покинуть клуб, но неясно, готов ли он уйти без компенсации. Его контракт действует до 2029 года с возможностью продления еще на один год. Итальянец возглавляет «Челси» с июня 2024 года.

Команда одержала лишь 2 победы в последних 9 матчах во всех турнирах. В АПЛ «Челси» занимает 5-е место с 30 очками, отставая от лидера на 15 очков.

Сообщается, что Мареска глубоко недоволен некоторыми аспектами проекта «Челси», которые ограничивают его самостоятельность.

После ничьи с «Борнмутом» (2:2) тренер отказался от общения с прессой. Официальной причиной назвали плохое самочувствие, но по данным инсайдеров, Мареска был здоров и таким образом выразил протест против ситуации в клубе. Матч сопровождался освистыванием тренера со стороны собственных болельщиков.

Ранее сообщалось, что руководство готово было дать Мареске время до конца января, чтобы исправить ситуацию. Однако теперь ожидается, что ситуация обострится скорее раньше, чем позже.