Лучший бомбардир и ещё 8 футболистов покинули «Актобе»

Сразу девять футболистов покинули состав «Актобе» в зимнее межсезонье, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

В частности, «красно-белые» лишились лучшего бомбардира команды Жайро Жана. Гаитянец в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги забил девять голов и отдать один ассист.

Также контракт с «Актобе» расторг капитан Алибек Касым. В сезоне-2025 он провёл 19 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее состав «Актобе» покинули защитники Неманья Анджелкович, Лев Скворцов и Богдан Вэтэжелу, полузащитники Данияр Усенов и Уче Агбо, нападающие Идрис Умаев и Оралхан Омиртаев.

Между тем, у клуба есть два новичка — казахстанский вратарь Александр Заруцкий и украинский защитник Иван Ордец.

Сезон-2025 в КПЛ «Актобе» завершил на пятом месте и остался без еврокубков.