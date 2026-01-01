Лучший бомбардир и ещё 8 футболистов покинули «Актобе»

В частности, «красно-белые» лишились лучшего бомбардира команды Жайро Жана. Гаитянец в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги забил девять голов и отдать один ассист.
Также контракт с «Актобе» расторг капитан Алибек Касым. В сезоне-2025 он провёл 19 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее состав «Актобе» покинули защитники Неманья Анджелкович, Лев Скворцов и Богдан Вэтэжелу, полузащитники Данияр Усенов и Уче Агбо, нападающие Идрис Умаев и Оралхан Омиртаев.
Между тем, у клуба есть два новичка — казахстанский вратарь Александр Заруцкий и украинский защитник Иван Ордец.
Сезон-2025 в КПЛ «Актобе» завершил на пятом месте и остался без еврокубков.