Лидеры Серии А публично отказываются от чемпионства. Но каждый о нем мечтает

Серия А завершила 2025-й год на мажорной ноте: все лидеры победили и продолжили чемпионскую гонку.
У первой тройки — «Интера», «Милана», «Наполи» — по игре в запасе из-за переноса матчей на фоне участия в Суперкубке Италии. Кстати, сам Суперкубок в этот раз разочаровал как боссов итальянского футбола, так и зрителей. Финальный матч «Наполи» — «Болонья» провалился по посещаемости в Саудовской Аравии и собрал самую маленькую за последние годы телеаудиторию на Апеннинах.
Неаполитанцы победили — и завоевали второй трофей за календарный год, чего не случалось со времен великого Диего Марадоны. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис справедливо этим гордится и с удовольствием подчеркивает, что «Наполи» по-настоящему и надолго превратился в одного из грандов итальянского футбола. Антонио Конте, напротив, утверждает: его команда никакой сейчас не фаворит, а вот привычные гранды (оба миланских клуба и «Ювентус») как были настоящими лидерами кальчо, так ими и остаются. Триумфы неаполитанцев, подчеркивает Конте, случаются вопреки существующей в Италии иерархии, а потому ценны вдвойне.
На это президент «Интера» Джузеппе Маротта отвечает тем, что хорошо ему знакомый Конте откровенно лукавит и перекладывает ответственность на других, тогда как фаворит номер один — именно «Наполи». Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, кстати, тоже занял очень скромную позицию и уверяет, что единственная цель россонери — путевка в Лигу чемпионов. Не мечтает о скудетто и Лучано Спаллетти: «Мы можем стать чемпионами, только если опережающие нас конкуренты вообще перестанут играть». Наконец, Джан Пьеро Гасперини, который еще в «Аталанте» год за годом отказывался говорить о титуле, не изменяет себе и в Риме: «Мы объективно ниже по статусу и классу, чем три северных клуба и “Наполи”.
Вот так на словах все пять ведущих клубов пытаются публично снять с себя повышенную ответственность за успех. Только кто же поверит, что Конте не стремится выиграть титул с «Наполи» второй раз подряд? Или что президент «Интера» Маротта не пытается доказать: его спорный выбор в пользу тренера Киву оказался верным? А Аллегри неужели не визуализировал скудетто в первом же сезоне после возвращения в «Милан» — на фоне помех для «Интера» и «Наполи» в виде утомительных матчей в Лиге чемпионов?
Поверить можно разве что Спаллетти: сегодняшнему «Юве» надо сначала в себе до конца разобраться, а уже потом думать о трофеях. Но вот как быть с Гасперини: разве не для борьбы за золото он сменил провинциальную «Аталанту» на столичную «Рому»?
Слова словами, а скромность скромностью, но уже в январе всех лидеров ждет такой адский график матчей, что только дух захватывает! «Интеру», «Наполи» и «Роме» предстоит провести аж по восемь (!) официальных игр, «Ювентусу» — семь. «Милан» на этом фоне выглядит со своими шестью матчами просто везунчиком. Топ-клубы Италии ждет по-настоящему горячий январь, а интрига закручивается все сильнее.
В матчах 18-го тура встречаются (время московское): 2 января (пятница) «Кальяри» — «Милан» (22:45);
3 января (суббота) «Комо» — «Удинезе» (14:30), «Дженоа» — «Пиза» (17:00), «Сассуоло» — «Парма» (17:00), «Ювентус» — «Лечче» (20:00), «Аталанта» — «Рома» (22:45);
4 января (воскресенье) «Лацио» — «Наполи» (14:30), «Фиорентина» — «Кремонезе» (17:00), «Верона» — «Торино» (20:00), «Интер» — «Болонья» (22:45).