Лидеры Серии А публично отказываются от чемпионства. Но каждый о нем мечтает

На это президент «Интера» Джузеппе Маротта отвечает тем, что хорошо ему знакомый Конте откровенно лукавит и перекладывает ответственность на других, тогда как фаворит номер один — именно «Наполи». Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, кстати, тоже занял очень скромную позицию и уверяет, что единственная цель россонери — путевка в Лигу чемпионов. Не мечтает о скудетто и Лучано Спаллетти: «Мы можем стать чемпионами, только если опережающие нас конкуренты вообще перестанут играть». Наконец, Джан Пьеро Гасперини, который еще в «Аталанте» год за годом отказывался говорить о титуле, не изменяет себе и в Риме: «Мы объективно ниже по статусу и классу, чем три северных клуба и “Наполи”.