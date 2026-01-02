Серхио Рамос хочет купить «Севилью»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании, мадридского «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамос возглавил группу инвесторов, планирующих купить испанский футбольный клуб «Севилья», сообщает Cope.
По информации источника, консорциум инвесторов, возглавляемый 39-летним защитником, представил максимальное на текущий момент предложение о покупке «Севильи».
Сообщается, что ранее из переговоров вышел американский инвестиционный фонд, что привело к снижению стоимости активов команды. В ближайшие дни совет директоров «Севильи» должен рассмотреть поступившее предложение.
Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за клуб с 2004 по 2005 год, после чего снова вернулся в команду в 2023 году, проведя в ней один сезон. «Севилья» является одним из самых титулованных клубов Испании, на счету команды семь трофеев Лиги Европы, что является рекордным показателем.