Серхио Рамос хочет купить «Севилью»

Рамос является воспитанником «Севильи». Он выступал за клуб с 2004 по 2005 год, после чего снова вернулся в команду в 2023 году, проведя в ней один сезон. «Севилья» является одним из самых титулованных клубов Испании, на счету команды семь трофеев Лиги Европы, что является рекордным показателем.