Гвардиола: «Челси» потерял замечательного тренера и человека

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Челси» с увольнением итальянца Энцо Марески потерял замечательного тренера и человека.
В четверг «Челси» объявил об отставке Марески, который возглавлял лондонский клуб с 2024 года и выиграл с «синими» Лигу конференций и клубный чемпионат мира.
«Единственное, что я могу сказать, — это то, что “Челси”, на мой взгляд, потерял замечательного тренера и замечательного человека. Но это решение руководства “Челси”, мне нечего тут сказать. Это только подтверждает, как мне повезло с клубом. У меня невероятный клуб», — цитирует Гвардиолу ESPN.
В декабре The Athletic назвал Мареску одним из кандидатов в преемники Гвардиолы, если испанец, чей контракт истекает в 2027 году, решит покинуть «Манчестер Сити» летом.
«У меня контракт, я говорил это миллион раз. Я уже здесь десять лет, однажды я уйду, но у меня есть контракт. Я счастлив, я хочу бороться вместе с моей командой. Руководство уважает меня, прошлый сезон доказал это тем, что происходило с командой, — мы не выиграли ни одного матча за два-три месяца. Меня поддержали. У меня еще один год контракта. Мне нравится здесь», — добавил Гвардиола.
Гвардиоле 54 года. Он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды выигрывала Кубок Англии, трижды — Суперкубок Англии и четырежды — Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией».