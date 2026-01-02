Гвардиола: «Челси» потерял замечательного тренера и человека

«У меня контракт, я говорил это миллион раз. Я уже здесь десять лет, однажды я уйду, но у меня есть контракт. Я счастлив, я хочу бороться вместе с моей командой. Руководство уважает меня, прошлый сезон доказал это тем, что происходило с командой, — мы не выиграли ни одного матча за два-три месяца. Меня поддержали. У меня еще один год контракта. Мне нравится здесь», — добавил Гвардиола.