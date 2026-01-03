Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
1
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.90
П2
17.00
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.67
П2
4.15
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.55
П2
4.12
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.18
П2
4.80
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.43
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.87
П2
7.00
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.31
П2
2.87
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.01
П2
2.60
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.83
П2
3.33
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.88
П2
12.75
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.49
X
4.88
П2
1.50
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.54
П2
2.21
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.66
П2
2.26
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.25
П2
3.50
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
6.24
X
5.15
П2
1.57
Футбол. Франция
23:05
Лилль
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.00
П2
4.61

«Астана» заработает миллионы на продаже ещё одного легионера: подробности

Стала известно сумма трансфера нигерийского нападающего Джеффри Чинеду из «Астаны» в российские «Крылья Советов». Столичный клуб может заработать уже на втором игроке в это межсезонье, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК «Астана»

В конце декабря семикратные чемпионы Казахстана за 500 тысяч долларов (257 миллионов тенге) продали белорусского полузащитника Макса Эбонга в болгарский ЦСКА. Теперь клуб может заработать и на трансфере форварда Чинеду.

По данным источника, самарцы и астанчане договорились о сумме компенсации в размере 50 миллионов рублей, что равно 529 тысячам евро или 314 миллионам тенге. 28-летний футболист должен стать основным нападающим «Крыльев Советов» в весенней части сезона РПЛ.

Отметим, что если эта сделка осуществится, то это будет серьёзным успехом для испытывающей финансовые трудности «Астаны», так как у Чинеду оставалось всего полгода до завершения контракта. Поэтому продать основного нападающего за 500+ тысяч евро — большой успех.

Напомним, что Джеффри перешёл в «Астану» на правах свободного агента летом 2024 года. В 54 матчах во всех турнирах он забил 27 голов и сделал два ассиста. С клубом он завоевал Кубок лиги, дважды стал серебряным призёром КПЛ и сыграл на общем этапе Лиги конференций.