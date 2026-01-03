«Астана» заработает миллионы на продаже ещё одного легионера: подробности

Напомним, что Джеффри перешёл в «Астану» на правах свободного агента летом 2024 года. В 54 матчах во всех турнирах он забил 27 голов и сделал два ассиста. С клубом он завоевал Кубок лиги, дважды стал серебряным призёром КПЛ и сыграл на общем этапе Лиги конференций.