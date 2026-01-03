В «Ливерпуль» переходит нигериец с русскими корнями. Знакомьтесь: Ндукве — герой юношеского ЧМ

Один из самых интересных моментов в биографии Ндукве — его происхождение. Защитник родился в Вене в смешанной семье: его мама — русская, а папа — нигериец. И хотя на юношеском уровне футболист выступает за Австрию, он не скрывает своей необычной родословной. В социальных сетях у него указаны сразу три флага: России, Австрии и Нигерии.