В «Ливерпуль» переходит нигериец с русскими корнями. Знакомьтесь: Ндукве — герой юношеского ЧМ

Похоже, скоро у «Ливерпуля» будет новый яркий защитник. По данным инсайдера Фабрицио Романо, красные согласовали переход 17-летнего футболиста «Аустрии» Ифеани Ндукве — его считают одним из самых талантливых защитников поколения.
Русский парень
По словам Романо, сделка уже согласована и вступает в силу с июля — к тому моменту Ндукве исполнится 18 лет. Точная сумма, которую получит «Аустрия», неизвестна, но издание Kurier утверждает, что речь идет о миллионах евро. Кроме того, тот же источник информирует, что англичанам пришлось конкурировать за Ифеани с другими топ-клубами, включая «Интер».
Один из самых интересных моментов в биографии Ндукве — его происхождение. Защитник родился в Вене в смешанной семье: его мама — русская, а папа — нигериец. И хотя на юношеском уровне футболист выступает за Австрию, он не скрывает своей необычной родословной. В социальных сетях у него указаны сразу три флага: России, Австрии и Нигерии.
Талант
Ндукве — воспитанник венской «Аустрии», летом он подписал с клубом контракт до 2028 года. Хотя защитник пока не дебютировал за основной состав, у него много успехов на молодежном уровне: чемпионство с командой U-16 и выход во вторую лигу с резервным составом.
Но, разумеется, Ифеани заслужил внимание «Ливерпуля» не этим. Защитник стал главной звездой прошлогоднего чемпионата мира U-17 в Катаре, где Австрия дошла до финала. Сильнейшей чертой команды была как раз оборона — в восьми матчах группового этапа и плей-офф австрийцы шесть раз сыграли на ноль. Оступились только в решающий момент — в финале против Португалии (0:1).
Новичок «Ливерпуля» помог команде в пяти сухих матчах, включая игры с Англией (4:0) и Японией (1:0). Ндукве пропустил только полуфинал с Италией (из-за перебора желтых карточек), но ни это, ни поражение в финале не помешало ему претендовать на звание лучшего игрока чемпионата мира. Награду в итоге забрал полузащитник Португалии и «Порту» Матеуш Миде, забивший четыре мяча на турнире, но Ндукве получил больше — внимание европейских топ-клубов.
Уверенной игре в обороне русско-нигерийского австрийца во многом способствует антропометрия. Рост Ндукве — 198 см, он на три сантиметра выше самого Вирджила ван Дейка. Плюс у Ифеани все хорошо с игровым интеллектом — он грамотно выбирает позицию, умело вступает в отборы и, как пишет портал Anfield Watch, «любит править в защите».
Нет сомнений, что с таким набором качеств у Ндукве хорошие перспективы в «Ливерпуле». Правда, начинать придется с низов — по данным The Athletic, красные отправят австрийца в команду U-21.