Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.63
П2
4.09
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.14
П2
3.52
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.93
П2
1.57
Футбол. Франция
23:05
Лилль
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.11
П2
4.82
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

В ПСЖ сообщили о ходе восстановления Сафонова после перелома руки

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов проходит адаптационную работу в ходе восстановления после перелома левой руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Источник: Getty Images

Футболист получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка, где ПСЖ одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти благодаря россиянину. Тогда он отразил четыре 11-метровых удара подряд, став первым голкипером с таким результатом в истории ФИФА.

Ранее клуб сообщал, что вратарь пропустит как минимум три-четыре недели. По данным L"Équipe, Сафонов будет отсутствовать из-за восстановления дольше, чем заявлялось клубом, — около пяти-шести недель.

Сафонов вошел в историю, став первым российским футболистом, сыгравшим в финале Межконтинентального кубка. Он также стал вторым россиянином, завоевавшим этот трофей, после Владимира Бута из дортмундской «Боруссии», который не смог участвовать в финальном матче 1997 года из-за травмы.

Межконтинентальный кубок был основан в 1960 году и проходил ежегодно вплоть до 2004-го. В 2024 году он был возобновлен. В турнире участвуют шесть команд, ставших победителями предыдущих континентальных чемпионатов. В 2024 году трофей завоевал мадридский «Реал».

Летом 2024 года Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара». За это время футболист завоевал шесть трофеев, однако играть за клуб россиянин начал только в декабре текущего сезона.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше