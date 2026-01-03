«Милан» уже в следующей Лиге чемпионов. Хватит ли сил замахнуться на скудетто?

Пока ждал своего знакомца, успел сделать доброе дело симпатичной семье из четырех человек — паре с сыном и дочкой. Они попросили пофотографировать их на фоне парадного входа в клубный офис красно-черных. На мой вопрос, как сыграет «Милан» против «Кальяри» в первом матче 2026 года, папа уверенно ответил: «Победим со счетом 2:0». Почему именно 2:0 и кто забьет, я спросить уже не успел: тут подошел Винченцо, который изобразил бурную радость от встречи со мной и отвлек от беседы. Добродушная семья быстро попрощалась, но при этом не пошла ни в клубный магазин, ни в музей, а отправилась по своим делам: похоже, это были случайные туристы, а не настоящие болельщики «Милана».