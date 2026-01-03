«Милан» уже в следующей Лиге чемпионов. Хватит ли сил замахнуться на скудетто?

Накануне Нового года старый знакомый Винченцо пригласил меня выпить праздничный кофе в бар, который расположен в том же здании, где находятся офис, клубный магазин и музей «Милана». Позабыв об отработанном десятилетиями умении Винченцо опаздывать, я явился к главному входу вовремя.
Пока ждал своего знакомца, успел сделать доброе дело симпатичной семье из четырех человек — паре с сыном и дочкой. Они попросили пофотографировать их на фоне парадного входа в клубный офис красно-черных. На мой вопрос, как сыграет «Милан» против «Кальяри» в первом матче 2026 года, папа уверенно ответил: «Победим со счетом 2:0». Почему именно 2:0 и кто забьет, я спросить уже не успел: тут подошел Винченцо, который изобразил бурную радость от встречи со мной и отвлек от беседы. Добродушная семья быстро попрощалась, но при этом не пошла ни в клубный магазин, ни в музей, а отправилась по своим делам: похоже, это были случайные туристы, а не настоящие болельщики «Милана».
В итоге красно-черные действительно выиграли 2 января на острове Сардиния, но с минимальным счетом: это был первый матч всей Серии А в 2026 году. На контрасте с атмосферой праздника, обеспеченной нарядными елками у клубного офиса, игра «Милана» в Кальяри навеяла жуткую тоску. Первый удар гости нанесли на 50-й минуте, и его хватило для победы. Хотя и там не обошлось без везения — Леау поскользнулся, когда бил по мячу.
Массимилиано Аллегри в середине 90-х годов прошлого века провел два сезона в «Кальяри» игроком, а в 2008—2010 годах — уже тренером. После этого он работал в «Милане», затем дважды в «Ювентусе» и вот вновь прилетел на Сардинию во главе миланцев. Это был юбилейный, десятый тренерский гостевой матч Аллегри против «Кальяри». Благодаря голу полутравмированного Леау Массимилиано одержал на острове восьмую победу при двух ничьих.
«Милан» взял три очка в рамках 18-го тура Серии А, при этом у команды одна встреча в запасе. Если верить статистике, одержав 11-ю победу в чемпионате, красно-черные обеспечили себе место в четверке по итогам сезона. Дело в том, что в предыдущих 23 случаях, когда после 18 туров у «Милана» набиралось 11 побед, команда ни разу не опускалась ниже четвертой строчки. Той самой, которую и декларирует в виде главной задачи на сезон Аллегри. «Милан» попутно забрался на первое место турнирной таблицы как минимум до завтра, когда его может выбить оттуда «Интер», если обыграет в промозглом зимнем Милане строптивую «Болонью».
Вымученной победой над «Кальяри» красно-черные открыли цикл из шести январских матчей Серии А. В ближайший четверг, 8 января, им играть дома против «Дженоа», затем предстоят два подряд выездных поединка — против «Фиорентины» (11-го числа) и «Комо» (15-го). 18 января «Милан» примет «Лечче», а закроет второй зимний месяц встречей в Риме против «Ромы» 25-го числа. Пока Аллегри упорно твердит, что его цель — попасть в четверку, гарантирующую место в Лиге чемпионов на будущий сезон. О скудетто опытный тренер говорить категорически отказывается, а игра действительно пока чемпионскую не напоминает. Но обольщаться соперникам в лице «Интера» и «Наполи» не следует: тренер, в активе которого целых шесть скудетто, будет не прочь замахнуться весной и на седьмое, если главные оппоненты дадут слабину.
Фабио Пизакане
Массимилиано Аллегри
Рафаэл Леау
(Адриен Рабьо)
50′
1
Элиа Каприле
28
Габриэле Дзаппа
6
Себастьяно Луперто
15
Хуан Родригес
2
Марко Палестра
90+1′
8
Мишель Ндари Адопо
33
Адам Оберт
61′
3
Рияд Идрисси
83′
16
Маттео Прати
61′
29
Дженнаро Боррелли
94
Себостьяно Эспозито
66′
10
Джанлука Гаэтано
9
Семих Кылычсой
83′
21
Николо Кавуоти
4
Лука Маццителли
83′
30
Леонардо Паволетти
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
33
Давиде Бартесаги
5
Кони де Винтер
56
Алексис Салемакерс
90+1′
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
2
Первис Эступиньян
79′
46
Маттео Габбиа
19
Юссуф Фофана
69′
4
Самуэле Риччи
8
Рубен Лофтус-Чик
79′
11
Кристиан Пулишич
10
Рафаэл Леау
69′
9
Никлас Фюллкруг
Главный судья
Розарио Абиссо
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти