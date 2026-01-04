«Рома» уступила «Аталанте» в матче чемпионата Италии

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 12-й минуте забил Джорджо Скальвини.
«Аталанта» (25 очков) поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Серии А. «Рома» (33) занимает пятое место.
В следующем туре «Рома» в гостях сыграет с «Лечче» 6 января, «Аталанта» на выезде встретится с «Болоньей» 7 января.
Футбол, Италия, 18-й тур
3.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Джорджио Скальвини
12′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
77
Давиде Дзаппакоста
47
Лоренцо Бернаскони
15
Мартен де Рон
19′
17
Шарль Де Кетеларе
42
Джорджио Скальвини
59′
4
Исак Хин
23
Сеад Колашинац
26′
69
Хонест Аханор
9
Джанлука Скамакка
72′
70
Даниэль Мальдини
13
Эдерсон
72′
90
Никола Крстович
59
Никола Залевски
60′
6
Юнус Муса
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
43′
22
Марио Эрмосо
45+3′
19
Зеки Челик
4
Брайан Кристанте
21
Пауло Дибала
24
Ян Циолковски
46′
43
Уэсли Винисиус
2
Девайн Ренч
59′
12
Константинос Цимикас
11
Эван Фергюсон
60′
9
Артем Довбик
17
Ману Коне
83′
61
Никколо Пизилли
18
Матиас Соуле
66′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
Аталанта
Рома
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
2
4
Угловые
7
5
Фолы
16
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти