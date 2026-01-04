«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче после ухода Марески

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Тиджани Рейндерс (42-я минута), у гостей — Энцо Фернандес (90+4).
«Челси» проводил свой первый матч после ухода итальянского тренера Энцо Марески, об отставке которого было объявлено 1 января. Обязанности главного тренера «синих» исполнял тренер молодежной команды (футболисты не старше 21 года) Калум Макфарлейн.
«Манчестер Сити» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего «Арсенала» на 6 очков. «Челси» (31), который одержал одну победу в последних семи матчах, располагается на пятой позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» в гостевом лондонском дерби встретится с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 7 января.
Хосеп Гвардиола
Тиджани Рейндерс
42′
Энцо Фернандес
90+4′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
79′
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
90′
16
Родри
9
Эрлинг Холанн
10
Райан Шерки
47
Фил Фоден
4
Тиджани Рейндерс
70′
11
Жереми Доку
3
Рубен Диаш
54′
81′
6
Натан Аке
24
Йошко Гвардиол
51′
45
Абдукодир Хусанов
12
Филип Йергенсен
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
23
Тревор Чалоба
5
Бенуа Бадиашиле
24
Рис Джеймс
52′
8
Энцо Фернандес
90+5′
34
Джош Ачимпонг
62′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
46′
17
Андрей Сантос
20
Жоао Педро
62′
9
Лиам Делап
79′
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти