Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.75
П2
1.93
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.61
П2
10.00
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.17
П2
15.00
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче после ухода Марески

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче после отставки Марески.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Тиджани Рейндерс (42-я минута), у гостей — Энцо Фернандес (90+4).

«Челси» проводил свой первый матч после ухода итальянского тренера Энцо Марески, об отставке которого было объявлено 1 января. Обязанности главного тренера «синих» исполнял тренер молодежной команды (футболисты не старше 21 года) Калум Макфарлейн.

«Манчестер Сити» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего «Арсенала» на 6 очков. «Челси» (31), который одержал одну победу в последних семи матчах, располагается на пятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» в гостевом лондонском дерби встретится с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 7 января.

Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Тиджани Рейндерс
42′
Челси
Энцо Фернандес
90+4′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
79′
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
90′
16
Родри
9
Эрлинг Холанн
10
Райан Шерки
47
Фил Фоден
4
Тиджани Рейндерс
70′
11
Жереми Доку
3
Рубен Диаш
54′
81′
6
Натан Аке
24
Йошко Гвардиол
51′
45
Абдукодир Хусанов
Челси
12
Филип Йергенсен
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
23
Тревор Чалоба
5
Бенуа Бадиашиле
24
Рис Джеймс
52′
8
Энцо Фернандес
90+5′
34
Джош Ачимпонг
62′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
46′
17
Андрей Сантос
20
Жоао Педро
62′
9
Лиам Делап
79′
Статистика
Манчестер Сити
Челси
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
12
14
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти