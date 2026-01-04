«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче после ухода Марески

«Челси» проводил свой первый матч после ухода итальянского тренера Энцо Марески, об отставке которого было объявлено 1 января. Обязанности главного тренера «синих» исполнял тренер молодежной команды (футболисты не старше 21 года) Калум Макфарлейн.