Аморим уволен из «МЮ» — максимально неожиданно. Где логика в решениях клуба?

Все заявления об отставке главных тренеров похожи друг на друга: обычно в них благодарят человека за сотрудничество и желают ему успехов в дальнейшей карьере. Если расстаются полюбовно, то могут и сопроводить текст фотографией тренера, а если нет — помещают снимок стадиона.
Тренд еще в 2018-м задал «Спартак», проиллюстрировавший отставку Массимо Карреры фотографией своей арены, а затем идею подхватили и в Англии. Тот же «Манчестер Юнайтед» расставался с Жозе Моуринью, опубликовав снимок «Олд Траффорд». И сейчас сделал то же самое — у новости с отставкой Рубена Аморима стоит картинка с пустым стадионом.
Мем «я никому не скажу, но будут знаки» — о таких ситуациях. Клуб не может в заявлении выразить свое отношение к уволенному тренеру, но таким образом подчеркивает: с этим персонажем их больше ничто не связывает.
Но в заявлении «МЮ» есть еще кое-что показательное. Там написано: «Руководство клуба неохотно приняло решение, что сейчас подходящее время для изменений». Вы когда-нибудь видели в подобных сообщениях слово «неохотно»? Оно выбивается из текста: как будто руководство пытается нам на что-то намекнуть, но, опять же, не может сказать напрямую.
Увольнение Аморима оказалось внезапным. В воскресенье «МЮ» сыграл вничью с «Лидсом», а уже в понедельник утром португалец был отправлен в отставку. Никаких инсайдов накануне, никаких слухов — для Англии это почти беспрецедентно. Особенно удивительно, что речь идет о «Манчестер Юнайтед», который все время находится под пристальным взглядом журналистов. Раз — и Аморим уволен.
Это указывает на импульсивность решения, и оно явно не связано с результатами. В прошлом чемпионате «МЮ» финишировал на 15-м месте, проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» и остался вообще без еврокубков — летом у клуба было куда больше поводов отправить португальца в отставку. А сейчас «Юнайтед» идет шестым, очень близко к зоне Лиги чемпионов. Да, в последних двух турах — ничьи с аутсайдерами, но на фоне прошлого сезона это ерунда. Тем более Бруну Фернандеш травмирован, а Мбемо, Диалло и Мазрауи — на Кубке африканских наций.
Нет, дело в другом. На пресс-конференции после игры с «Лидсом» Аморим выпалил: «Я пришел в “МЮ” работать менеджером, а не тренером!» Португалец еще и несколько раз повторил слово «менеджер», будто это мантра. Он выразил недовольство трансферной политикой клуба и своей минимальной ролью в ней.
Тут же появился инсайд о том, что директору «Юнайтед» Джейсону Уилкоксу не нравится недостаточная тактическая гибкость Аморима, а португалец разочарован нежеланием руководства усиливать команду зимой. Как итог — «неохотное» увольнение. Судя по всему, еще в воскресенье утром клуб не собирался расставаться с тренером, но он фактически выставил на публику внутренний конфликт — и это стало поводом для импульсивного решения.
Вопросов к Амориму хватало. Он упорно верил в схему 3−4−3, которая принесла ему успех в «Спортинге», но не подходила под действующий набор игроков в «МЮ». Хотя в конце декабря он неожиданно переключился на 4−2−3−1, однако в последнем матче с «Лидсом» все равно откатился к любимой тактике и показательно сделал всего одну замену — на скамейке находилась сплошная молодежь.
Португалец не первый раз сорвался на встрече с журналистами — у него явно накипело. Но разве даже эта пресс-конференция — повод для увольнения? Тем более формально это решение противоречит словам владельца «МЮ» Джима Рэтклиффа, который всего три месяца назад сказал: «В течение трех лет Рубен должен доказать, что он отличный тренер. Посмотрите на Микеля Артету в “Арсенале”: мы должны проявить терпение».
Должны, но не проявили. И теперь «Юнайтед» подхватывает Даррен Флетчер, у которого нет вообще никакого серьезного тренерского опыта, зато в заявке «МЮ» — сразу два его сына. The Athletic уже объявил, что клуб не собирается искать тренера до лета, и это лишь подчеркивает спонтанность решения.
«Юнайтед» без побед в АПЛ уже 13 лет, и все это время руководство отчаянно ищет нового сэра Алекса Фергюсона. Но вместо стабильности — поток крайне спорных и несвоевременных решений, которые только усугубляют стагнацию клуба.
Самое печальное для болельщиков в том, что даже формальная смена власти и приход Джима Рэтклиффа ничего не поменяли. Отставка Эрика тен Хага не выглядела своевременной, и то же самое можно сказать сейчас. Вечный вопрос, кто вернет «МЮ» величие, остается открытым.