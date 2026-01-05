Аморим уволен из «МЮ» — максимально неожиданно. Где логика в решениях клуба?

Это указывает на импульсивность решения, и оно явно не связано с результатами. В прошлом чемпионате «МЮ» финишировал на 15-м месте, проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» и остался вообще без еврокубков — летом у клуба было куда больше поводов отправить португальца в отставку. А сейчас «Юнайтед» идет шестым, очень близко к зоне Лиги чемпионов. Да, в последних двух турах — ничьи с аутсайдерами, но на фоне прошлого сезона это ерунда. Тем более Бруну Фернандеш травмирован, а Мбемо, Диалло и Мазрауи — на Кубке африканских наций.