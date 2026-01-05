«Интер» снова первый в Италии. Киву влюбляет в себя болельщиков

Легендарный стадион «Сан-Сиро» открыл год своего столетия уверенной победой «Интера». В декабре команда Кристиана Киву проиграла «Болонье» в серии пенальти в полуфинале Суперкубка Италии. За то поражение в Саудовской Аравии «Интер» с лихвой и с большим запасом отыгрался теперь в Серии А. Счет 3:1 не отражает реального преимущества миланцев, которые должны были крупнее побеждать потухшую «Болонью».
Признаться, перед сезоном у меня лично было критическое отношение к выбору «Интера» по части главного тренера. Но румын показывает таким скептикам, как автор этих строк и не только, что наличие минимального опыта работы главным тренером на высшем уровне компенсируется уверенностью в собственных силах, умением выдерживать давление прессы и болельщиков, способностью наладить отношения с раздевалкой и другими нюансами. Фактор того, что Киву сам играл за «Интер», а затем тренировал его юношеские и молодежные команды, тоже играет Кристиану на руку: в качестве подающего надежды главного тренера он окунулся все-таки в знакомую среду обитания.
Ярким подтверждением того, что болельщики верят в этот «Интер», является посещаемость «Сан-Сиро». В холодный воскресный вечер 4 января на матч против «Болоньи» пришли 76 тысяч зрителей. Нулевая или слегка минусовая температура в девять часов вечера — это, по местным ощущениям, настоящая зима для обитателей Милана и его окрестностей. Так что модные шапки-ушанки на трибунах «Сан-Сиро» в этот промозглый вечер смотрелись весьма органично. 40 тысяч проданных сезонных абонементов (больше всех в Италии наряду с «Ромой») — наглядный показатель веры тифози в нынешний «Интер».
Да, по пропущенным мячам этот миланский клуб отнюдь не лидер в Серии А. Зато команда, возглавляемая бывшим защитником, забила больше всех голов, а лучшим бомбардиром чемпионата является ее лидер и капитан Лаутаро Мартинес, который, кстати, мог сделать в игре против «Болоньи» хет-трик.
«Интер» вновь вернулся на первое место. Киву набирает все больше вистов в глазах футбольной общественности, а попутно добирает симпатии болельщиков клуба тем, что не стесняется выпускать на поле и воспитанников своей академии. 20-летний Пио Эспозито уже считается одной из главных молодых звездочек итальянского футбола, а тут против «Болоньи» в конце встречи появился еще один молодой парень. 19-летний форвард Маттео Лавелли два года назад всерьез переболел менингитом и даже в какой-то момент рисковал не только здоровьем, но и жизнью. И вот накануне он дебютировал за взрослый «Интер» не где-то в провинции, а сразу на «Сан-Сиро». Пускай Маттео вышел на поле всего на десяток минут уже при счете 3:1 в поединке, где «Интер» заасфальтировал соперника, так что Киву ничем не рисковал, это все равно еще один плюсик румынскому тренеру в глазах фанатов.
Впрочем, почивать на лаврах румыну некогда. Уже в среду, 7 января, ему предстоит выездной поединок против «Пармы», которая первой в Италии сделала его главным тренером. Ну, а в воскресенье, 11 января, Италию ждет мегаматч на «Сан-Сиро»: «Интер» принимает «Наполи». После этого миланцам останется сыграть в январе еще пять поединков. Так что этот месяц — большой многоуровневый тест на прочность. Свой первый экзамен в этом году Киву сдал на отлично. Посмотрим, что будет дальше.