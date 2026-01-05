«Интер» снова первый в Италии. Киву влюбляет в себя болельщиков

«Интер» вновь вернулся на первое место. Киву набирает все больше вистов в глазах футбольной общественности, а попутно добирает симпатии болельщиков клуба тем, что не стесняется выпускать на поле и воспитанников своей академии. 20-летний Пио Эспозито уже считается одной из главных молодых звездочек итальянского футбола, а тут против «Болоньи» в конце встречи появился еще один молодой парень. 19-летний форвард Маттео Лавелли два года назад всерьез переболел менингитом и даже в какой-то момент рисковал не только здоровьем, но и жизнью. И вот накануне он дебютировал за взрослый «Интер» не где-то в провинции, а сразу на «Сан-Сиро». Пускай Маттео вышел на поле всего на десяток минут уже при счете 3:1 в поединке, где «Интер» заасфальтировал соперника, так что Киву ничем не рисковал, это все равно еще один плюсик румынскому тренеру в глазах фанатов.