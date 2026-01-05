Футболист «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов рассказал, хочет ли он выступать за сборную России

«Какие эмоции вызвал первый матч за сборную Англии U-15? Это было нереально. Они собирают лучших игроков из всех клубов, из-за этого я уже некоторых знал и мне было легко, потому что я мог с ними разговаривать. Мы как-то сдружились со всеми. Первый раз, когда я играл за сборную Англии, мы играли против Италии, был счет 1:1, а я вышел на замену и забил на последних минутах, мы выиграли 2:1. После этого были хорошие эмоции, и тренеру я понравился. Но после этого травмировался.



Мне писал капитан сборной России U-19 (Артем Пономарчук — Прим. “СЭ”), спросил, буду ли я играть за сборную России. Я ответил, что, может, однажды приеду.



Россия — это моя родина. Да, на данный момент я играю за сборную Англии. Это легко, потому что это здесь, в Англии. В Россию меня тоже вызывали. Как в итоге буду выбирать сборную? Я родился в России, это во-первых. В Англии, если бы был выбор между английским и русским игроком, я думаю, они бы выбрали англичанина, потому что это футболист с их родины. Играть на своей родине, со своими пацанами — это было бы лучше. Я хочу играть на высшем уровне, из-за этого сейчас играю за Англию, потому что Англия выступает везде на данный момент, а Россия — не выступает нигде», — заявил Ибрагимов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.