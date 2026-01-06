Ричмонд
Тренер «Страсбура» согласился возглавить «Челси», пишут СМИ

Тренер «Страсбура» Росеньор согласовал условия контракта с «Челси».

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Страсбур» Лиам Росеньор заявил, что согласился возглавить лондонский «Челси».

«Челси» 1 января отправил в отставку итальянского тренера Энцо Мареску, который возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года.

«В субботу я не знал, что произойдет. Для меня было честью быть связанным с таким клубом, и теперь я надеюсь стать следующим тренером “Челси”. Предложения от других клубов поступали и раньше, но я был сосредоточен на своей цели. Но в жизни бывают моменты, когда приходится принимать решения, от которых нельзя отказаться. Это клуб (“Страсбур”), который я буду любить всю жизнь, но я не мог отказаться от этого предложения на данном этапе своей жизни. Это дает мне возможность вернуться домой», — цитирует слова Росеньора с пресс-конференции RMC Sport.

«Я еще не подписал контракт. Я согласовал условия с “Челси”, но официального подтверждения еще не было. Мне небезразличен “Страсбур”, поэтому я чувствовал, что мне нужно приехать сюда лично, чтобы пообщаться с прессой, прежде чем все станет официально», — добавил тренер.

Росеньору 41 год. Уроженец Лондона был назначен главным тренером «Страсбура» летом 2024 года. Ранее он также работал в тренерском штабе «Дерби Каунти».

Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Тиджани Рейндерс
42′
Челси
Энцо Фернандес
90+4′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
79′
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
90′
16
Родри
9
Эрлинг Холанн
10
Райан Шерки
47
Фил Фоден
4
Тиджани Рейндерс
70′
11
Жереми Доку
3
Рубен Диаш
54′
81′
6
Натан Аке
24
Йошко Гвардиол
51′
45
Абдукодир Хусанов
Челси
12
Филип Йергенсен
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
23
Тревор Чалоба
5
Бенуа Бадиашиле
24
Рис Джеймс
52′
8
Энцо Фернандес
90+5′
34
Джош Ачимпонг
62′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
46′
17
Андрей Сантос
20
Жоао Педро
62′
9
Лиам Делап
79′
Статистика
Манчестер Сити
Челси
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
12
14
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти