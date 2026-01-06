Тренер «Страсбура» согласился возглавить «Челси», пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Страсбур» Лиам Росеньор заявил, что согласился возглавить лондонский «Челси».
«Челси» 1 января отправил в отставку итальянского тренера Энцо Мареску, который возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года.
«В субботу я не знал, что произойдет. Для меня было честью быть связанным с таким клубом, и теперь я надеюсь стать следующим тренером “Челси”. Предложения от других клубов поступали и раньше, но я был сосредоточен на своей цели. Но в жизни бывают моменты, когда приходится принимать решения, от которых нельзя отказаться. Это клуб (“Страсбур”), который я буду любить всю жизнь, но я не мог отказаться от этого предложения на данном этапе своей жизни. Это дает мне возможность вернуться домой», — цитирует слова Росеньора с пресс-конференции RMC Sport.
«Я еще не подписал контракт. Я согласовал условия с “Челси”, но официального подтверждения еще не было. Мне небезразличен “Страсбур”, поэтому я чувствовал, что мне нужно приехать сюда лично, чтобы пообщаться с прессой, прежде чем все станет официально», — добавил тренер.
Росеньору 41 год. Уроженец Лондона был назначен главным тренером «Страсбура» летом 2024 года. Ранее он также работал в тренерском штабе «Дерби Каунти».
Хосеп Гвардиола
Тиджани Рейндерс
42′
Энцо Фернандес
90+4′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
79′
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
90′
16
Родри
9
Эрлинг Холанн
10
Райан Шерки
47
Фил Фоден
4
Тиджани Рейндерс
70′
11
Жереми Доку
3
Рубен Диаш
54′
81′
6
Натан Аке
24
Йошко Гвардиол
51′
45
Абдукодир Хусанов
12
Филип Йергенсен
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
23
Тревор Чалоба
5
Бенуа Бадиашиле
24
Рис Джеймс
52′
8
Энцо Фернандес
90+5′
34
Джош Ачимпонг
62′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
46′
17
Андрей Сантос
20
Жоао Педро
62′
9
Лиам Делап
79′
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти