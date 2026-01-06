«Челси» назначил нового главного тренера

Лиам Росеньор назначен главным тренером «Челси». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Он подписал контракт до 2032 года.
На этом посту 41-летний англичанин сменил итальянца Энцо Мареску, который был уволен 1 января.
Мареска возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года. С «Челси» он выиграл Лигу конференций (2024/25) и клубный чемпионат мира (2025). В текущем чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ) команда после 20 туров занимает пятое место с 31 очком.
Росеньор в качестве футболиста играл в АПЛ за «Фулхэм», «Рединг» и «Халл Сити», вызывался в молодежную сборную Англии.
После завершения карьеры он работал в молодежной команде «Брайтона», тренировал «Дерби Каунти» и «Халл Сити», а с июля 2024 года Росеньор возглавлял французский «Страсбур». В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Страсбур» после 17 туров занимает седьмое место.
Хосеп Гвардиола
Тиджани Рейндерс
42′
Энцо Фернандес
90+4′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
79′
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
90′
16
Родри
9
Эрлинг Холанн
10
Райан Шерки
47
Фил Фоден
4
Тиджани Рейндерс
70′
11
Жереми Доку
3
Рубен Диаш
54′
81′
6
Натан Аке
24
Йошко Гвардиол
51′
45
Абдукодир Хусанов
12
Филип Йергенсен
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
23
Тревор Чалоба
5
Бенуа Бадиашиле
24
Рис Джеймс
52′
8
Энцо Фернандес
90+5′
34
Джош Ачимпонг
62′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
46′
17
Андрей Сантос
20
Жоао Педро
62′
9
Лиам Делап
79′
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти