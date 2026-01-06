«Челси» назначил нового главного тренера

Мареска возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года. С «Челси» он выиграл Лигу конференций (2024/25) и клубный чемпионат мира (2025). В текущем чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ) команда после 20 туров занимает пятое место с 31 очком.