Официально: «Челси» забрал к себе тренера «Страсбура» Росеньора. Лондонцы пошли по простейшему пути

Сам 41-летний англичанин так прокомментировал назначение в интервью пресс-службе «Челси»: «Я чрезвычайно польщен и горд. Это клуб с уникальным духом и богатой историей завоевания трофеев. Моя задача — сохранить эту идентичность и создать команду, которая будет отражать эти ценности в каждой игре, чтобы мы продолжали выигрывать трофеи.



Для меня эта должность значит очень много, и я хочу поблагодарить всех причастных за предоставленную возможность и доверие к этой работе. Я сделаю все возможное, чтобы добиться успеха, которого заслуживает этот клуб».