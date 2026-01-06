Официально: «Челси» забрал к себе тренера «Страсбура» Росеньора. Лондонцы пошли по простейшему пути

Лиам Росеньор назначен главным тренером «Челси». Об этом лондонский клуб объявил официально.
«Сделаю все возможное»
Контракт с Росеньором подписан до 2032 года. В клубе тепло поприветствовали нового тренера.
«Лиам показал, что умеет создавать команды с четкой игровой стратегией, устанавливая при этом высочайшие стандарты для игроков как на поле, так и за его пределами. Хотя основное внимание по-прежнему будет уделяться развитию игроков, ожидания и амбиции клуба остаются высокими. Лиам обладает способностью быстро раскрыть потенциал этой команды. Добро пожаловать в “Челси”, Лиам!» — сказано в заявлении синих.
Сам 41-летний англичанин так прокомментировал назначение в интервью пресс-службе «Челси»: «Я чрезвычайно польщен и горд. Это клуб с уникальным духом и богатой историей завоевания трофеев. Моя задача — сохранить эту идентичность и создать команду, которая будет отражать эти ценности в каждой игре, чтобы мы продолжали выигрывать трофеи.
Для меня эта должность значит очень много, и я хочу поблагодарить всех причастных за предоставленную возможность и доверие к этой работе. Я сделаю все возможное, чтобы добиться успеха, которого заслуживает этот клуб».
По данным журналиста Низара Кинселлы, Росеньор приступит к работе в самое ближайшее время — первую тренировку англичанин проведет уже в четверг.
Ушел на повышение
Росеньор считался главным фаворитом на пост сразу же после отставки предыдущего тренера «Челси», Энцо Марески. Напомним, итальянец был уволен 1 января на фоне конфликта с руководством.
Главным козырем Лиама стала работа в «Страсбуре». Там англичанин трудился с лета 2024 года, впервые за 19 лет вывел команду в еврокубки и в сезоне-2025/26 финишировал первым на общем этапе Лиги конференций, пройдя дистанцию без поражений.
«Росеньор заслужил репутацию тренера, создающего команды, которые отличаются выразительной игрой во владении мячом и атакующим стилем игры. В этом сезоне “Страсбур” использовал наименьшее количество длинных пасов среди пяти ведущих европейских лиг, поскольку тренер предпочитает, чтобы его команды начинали игру от задней линии.
За время тренерской карьеры Лиам также продемонстрировал способность к адаптации, переключаясь между схемой с четырьмя и тремя защитниками в зависимости от потребностей своей команды. Стоит также отметить, что в прошлом сезоне «Страсбур» забил больше голов с угловых, чем любая другая команда Лиги 1, и пропустил меньше всех«, — так в “Челси” описывают тренерский стиль Росеньора.
Напомним, клубы тесно связаны: у «Страсбура» и «Челси» один владелец — компания BlueCo. Во французской команде играет немало футболистов лондонского клуба, так что пресса и болельщики часто называют ее фарм-клубом синих.
Поэтому совладельцы клубов Тодд Боули и Бехдад Эгбали пошли по легчайшему пути и забрали в «Челси» перспективного тренера, который уже добился неплохих успехов с «младшим братом». Больше серьезных слухов вокруг «Челси» не было — это означает, что BlueCo никого не рассматривали, кроме Росеньора.
До «Страсбура» тренер работал в «Халле». Кроме того, он был ассистентом тренера в молодежной команде «Брайтона» и помогал Уэйну Руни в тренерском штабе «Дерби Каунти».
Автор: Артем Белинин
