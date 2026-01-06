Мбаппе не вошел в заявку «Реала» на матч Суперкубка Испании

«Реал» сыграет с мадридским «Атлетико» 8 января в матче полуфинала Суперкубка, который пройдет Джидде (Саудовская Аравия). Другой финалист определится по итогам встречи между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао. Финал турнира пройдет 11 января.