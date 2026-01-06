Ричмонд
Мбаппе не вошел в заявку «Реала» на матч Суперкубка Испании

Мбаппе не сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Французский нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку мадридского «Реала» на матч Суперкубка Испании по футболу против «Атлетико», сообщается в аккаунте «сливочных» в соцсети X.

«Реал» 31 декабря сообщил, что у 27-летнего форварда диагностировано растяжение связок левого колена.

«Реал» сыграет с мадридским «Атлетико» 8 января в матче полуфинала Суперкубка, который пройдет Джидде (Саудовская Аравия). Другой финалист определится по итогам встречи между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао. Финал турнира пройдет 11 января.

Мбаппе в текущем сезоне забил 30 голов в 27 матчах, с 18 голами он возглавляет таблицу лучших бомбардиров Ла Лиги. Нападающий является победителем чемпионата мира в России и обладателем «Золотой бутсы» сезона-2024/25.

Реал
5:1
Первый тайм: 1:0
Бетис
Футбол, Испания, 18-й тур
4.01.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Мануэль Пеллегрини
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Родригу)
20′
Гонсало Гарсия
(Федерико Вальверде)
50′
Рауль Асенсио
(Родригу)
56′
Гонсало Гарсия
(Арда Гюлер)
82′
Франсиско Гарсия
(Федерико Вальверде)
90+3′
Бетис
Хуан Камило Эрнандес
(Айтор Руибаль)
66′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
11
Родригу
77′
15
Арда Гюлер
22
Антонио Рюдигер
89′
20
Франсиско Гарсия
14
Орельен Тшуамени
81′
19
Дани Себальос
16
Гонсало Гарсия
89′
23
Ферлан Менди
7
Винисиус Жуниор
53′
77′
30
Франко Мастантуоно
Бетис
1
Альваро Вальес
12
Рикардо Родригес
8
Пабло Форнальс
19
Хуан Камило Эрнандес
5
Марк Бартра
4
Бернарду де Соуза Натан
40
Анхель Ортис
19′
46′
2
Эктор Бельерин
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
52
Пабло Гарсия
24
Айтор Руибаль
67′
6
Серхи Альтимира
18
Нелсон Деосса
46′
20
Джовани Ло Сельсо
21
Марк Рока
67′
17
Родриго Рикельме
Статистика
Реал
Бетис
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
9
5
Угловые
5
8
Фолы
10
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти