Мбаппе не вошел в заявку «Реала» на матч Суперкубка Испании

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Французский нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку мадридского «Реала» на матч Суперкубка Испании по футболу против «Атлетико», сообщается в аккаунте «сливочных» в соцсети X.
«Реал» 31 декабря сообщил, что у 27-летнего форварда диагностировано растяжение связок левого колена.
«Реал» сыграет с мадридским «Атлетико» 8 января в матче полуфинала Суперкубка, который пройдет Джидде (Саудовская Аравия). Другой финалист определится по итогам встречи между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао. Финал турнира пройдет 11 января.
Мбаппе в текущем сезоне забил 30 голов в 27 матчах, с 18 голами он возглавляет таблицу лучших бомбардиров Ла Лиги. Нападающий является победителем чемпионата мира в России и обладателем «Золотой бутсы» сезона-2024/25.
