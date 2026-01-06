Не только у Месси и Роналду. Дети известных футболистов, которые добились успеха

После окончания игровой карьеры Чезаре стал тренером. Самый большой клубный успех для Мальдини-наставника был именно в «Милане» — в 1973 году «россонери» под его руководством взяли Кубок Италии и Кубок обладателей кубков УЕФА. С 1980 по 1986 год он был ассистентом Энцо Беарзота в сборной Италии, после чего сразу возглавил молодежку. Спустя несколько лет он трижды с ней взял чемпионат Европы — в 1992, 1994 и 1996 годах. После последнего из успехов он стал тренером главной сборной страны и дошел на чемпионате мира 1998 года до четвертьфинала. Последней работой Мальдини стал пост в национальной команде Парагвая, с которой он сенсационно вышел в плей-офф.