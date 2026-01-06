Мареска: Ухожу из «Челси» с чувством внутреннего спокойствия

Лондонский клуб объявил о решении 1 января. Итальянский специалист возглавлял «синих» с июля 2024-го.
«Я ухожу с чувством внутреннего спокойствия, зная, что такой престижный клуб, как “Челси”, находится там, где он заслуживает быть. Хочу поблагодарить всех болельщиков “Челси” за их поддержку в течение последних 18 месяцев. Поддержка, которая сыграла решающую роль в выходе в Лигу чемпионов, победе в Лиге конференций и победе на клубном чемпионате мира. Победы, которые навсегда останутся в моем сердце! Особая благодарность всем игрокам, которые сопровождали меня на этом замечательном пути», — написал Мареска в соцсети.
Под руководством специалиста команда провела 90 матчей — одержала 55 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений. Вместе с лондонским клубом Мареска становился победителем Лиги конференции и клубного чемпионата мира.
