«Рома» обыграла в гостях «Лечче» в матче серии А

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Рома» одержала победу над «Лечче» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Лечче завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых отличились Эван Фергюсон (14-я минута) и Артем Довбик (71).
Римский клуб набрал 36 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Лечче» с 17 баллами идет 16-м.
В другом матче дня «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса разгромил на выезде «Пизу» (3:0).
Футбол, Италия, 19-й тур
6.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Виа дель Маре
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Джанпьеро Гасперини
Голы
Рома
Эван Фергюсон
14′
Артем Довбик
(Никколо Пизилли)
71′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
25
Антонио Галло
93
Юссеф Мале
28′
4
Киалонда Гаспар
86′
44
Тиагу Габриэл
77
Мохамед Каба
75′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
20
Юльбер Рамадани
64′
28
Олаф Гортер
22
Франческо Камарда
64′
9
Никола Штулич
23
Риккардо Соттиль
56′
50
Сантьяго Пьеротти
19
Ламек Банда
5′
46′
11
Конан Н`Дри
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
87
Даниэле Гиларди
24
Ян Циолковски
43
Уэсли Винисиус
17
Ману Коне
61
Никколо Пизилли
4
Брайан Кристанте
86′
92
Стефан Эль-Шаарави
60′
12
Константинос Цимикас
11
Эван Фергюсон
60′
9
Артем Довбик
86′
60
Алессандро Романо
21
Пауло Дибала
79′
18
Матиас Соуле
Статистика
Лечче
Рома
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
1
3
Угловые
2
2
Фолы
10
20
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти