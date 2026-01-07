«МЮ» рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ

По информации источника, клуб вступил в переговоры с представителями 52-летнего специалиста, который сам выразил готовность возглавить команду до конца сезона.
В понедельник клуб отправил в отставку португальца Рубена Аморима, исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший игрок команды Даррен Флетчер.
«Манчестер Юнайтед» с 31 очком занимает шестое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Сульшер играл за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 годы и стал с командой победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Англии. Норвежец также возглавлял команду с 2018 по 2021 годы и довел манкунианцев до финала Лиги Европы (2021). Последним его клубом был турецкий «Бешикташ», который он покинул в августе.