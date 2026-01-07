Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.33
П2
2.52
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.95
П2
10.00
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.67
П2
3.27
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2

«МЮ» рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Норвежец Уле Гуннар Сульшер может вернуться на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Источник: Reuters

По информации источника, клуб вступил в переговоры с представителями 52-летнего специалиста, который сам выразил готовность возглавить команду до конца сезона.

В понедельник клуб отправил в отставку португальца Рубена Аморима, исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший игрок команды Даррен Флетчер.

«Манчестер Юнайтед» с 31 очком занимает шестое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Сульшер играл за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 годы и стал с командой победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Англии. Норвежец также возглавлял команду с 2018 по 2021 годы и довел манкунианцев до финала Лиги Европы (2021). Последним его клубом был турецкий «Бешикташ», который он покинул в августе.