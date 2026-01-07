Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.33
П2
2.45
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.85
П2
10.00
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.66
П2
3.25
Футбол. Англия
22:30
Брентфорд
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.64
П2
4.62
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.45
П2
2.37
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.62
П2
4.80
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.68
П2
2.10
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.22
П2
6.20
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2

Британский клуб объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана

Шотландский «Хартс» официально объявил о переходе вингера сборной Казахстана по футболу Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Хартс"

26-летний Чесноков подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года. Он перешёл в «Хартс» из «Тобола» на правах свободного агента.

Таким образом, Ислам Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории «Хартса» и всего чемпионата Шотландии.

«Хартс» является 4-кратным чемпионом и 8-кратным обладателем Кубка Шотландии. После 20 туров новый клуб Чеснокова набрал 44 очка и лидирует в чемпионате.

Чесноков будет играть за «Хартс» под 99-м номером.

Ислам Чесноков — воспитанник усть-каменогорского «Алтая». В 2018 году начал выступать в составе молодежной команды. Дебютировал за основу 15 сентября 2020 года против «Турана».

В апреле 2021 года он перешёл в белорусскую «Белшину». Дебют в Высшей лиге состоялся 20 марта 2022 года в матче против могилёвского «Днепра», а первый гол был забит 21 мая 2022 года во встрече с «Ислочью». Всего за белорусский клуб футболист провёл 59 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 11 результативными передачами.

В сезоне 2023 года Ислам перешёл в костанайский «Тобол», за который сыграл 92 матча, забил 29 мячей и отдал 15 голевых передач.