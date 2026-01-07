Британский клуб объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана

В апреле 2021 года он перешёл в белорусскую «Белшину». Дебют в Высшей лиге состоялся 20 марта 2022 года в матче против могилёвского «Днепра», а первый гол был забит 21 мая 2022 года во встрече с «Ислочью». Всего за белорусский клуб футболист провёл 59 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 11 результативными передачами.