Британский клуб объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана

26-летний Чесноков подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года. Он перешёл в «Хартс» из «Тобола» на правах свободного агента.
Таким образом, Ислам Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории «Хартса» и всего чемпионата Шотландии.
«Хартс» является 4-кратным чемпионом и 8-кратным обладателем Кубка Шотландии. После 20 туров новый клуб Чеснокова набрал 44 очка и лидирует в чемпионате.
Чесноков будет играть за «Хартс» под 99-м номером.
Ислам Чесноков — воспитанник усть-каменогорского «Алтая». В 2018 году начал выступать в составе молодежной команды. Дебютировал за основу 15 сентября 2020 года против «Турана».
В апреле 2021 года он перешёл в белорусскую «Белшину». Дебют в Высшей лиге состоялся 20 марта 2022 года в матче против могилёвского «Днепра», а первый гол был забит 21 мая 2022 года во встрече с «Ислочью». Всего за белорусский клуб футболист провёл 59 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 11 результативными передачами.
В сезоне 2023 года Ислам перешёл в костанайский «Тобол», за который сыграл 92 матча, забил 29 мячей и отдал 15 голевых передач.