Главный тренер «Хартса» прокомментировал трансфер Ислама Чеснокова

«Я очень рад, что Ислам здесь, он игрок “Хартс” и полон решимости начать играть. Наше желание привлечь Ислама было хорошо известно. Я и клуб всегда были на связи с Исламом. Никогда не было паники, все причастные к трансферу заслуживают похвалы. Ислам — талантливый игрок и хороший парень. Мы уверены, что его приход поможет команде. У нас все хорошо и мы сделаем все возможное, чтобы Ислам добился успеха в “Хартсе”, — сказал МакИннес.