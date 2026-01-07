Ричмонд
Главный тренер «Хартса» прокомментировал трансфер Ислама Чеснокова

Главный тренер шотландского «Хартс» Дерек МакИннес прокомментировал переход казахстанкого футболиста Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Источник: ФК "Хартс"

Ранее «Хартс» официально объявил о трансфере вингера сборной Казахстана. Чесноков подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года.

Тренер «Хартс» считает, что они заполучили талантливого футболиста, который поможет команде.

«Я очень рад, что Ислам здесь, он игрок “Хартс” и полон решимости начать играть. Наше желание привлечь Ислама было хорошо известно. Я и клуб всегда были на связи с Исламом. Никогда не было паники, все причастные к трансферу заслуживают похвалы. Ислам — талантливый игрок и хороший парень. Мы уверены, что его приход поможет команде. У нас все хорошо и мы сделаем все возможное, чтобы Ислам добился успеха в “Хартсе”, — сказал МакИннес.

Отметим, что Ислам Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории «Хартса» и всего чемпионата Шотландии.

За новый клуб он будет выступать под 99-м номером. «Хартс» сенсационно лидирует в чемпионате Шотландии после 20 туров: клуб может прервать 41-летнюю гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс».

До «Тобола» Чесноков выступал за белорусскую «Белшину» и родной «Алтай» из Усть-Каменогорска.