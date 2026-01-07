Ричмонд
«Кайрат» объявил решение по герою матча Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» официально объявил об уходе Офри Арада, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Источник: ФК "Кайрат"

27-летний израильский полузащитник завершил выступления за «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.

Арад выступал за «Кайрат» с 2023 года и помог клубу завоевать чемпионские титулы в 2024 и 2025 годах, выиграть Суперкубок Казахстана в 2025 году, а также выйти в основную тсадию Лиги чемпионов.

В своём последнем матче за «Кайрат» Арад отметился голом в ворота «Интера» на стадионе «Джузеппе Меацца» (1:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

За три сезона в составе «Кайрата» Арад провёл 92 матча, забил три мяча и отдал десять результативных передач.