«Кайрат» объявил решение по герою матча Лиги чемпионов

27-летний израильский полузащитник завершил выступления за «Кайрат» в связи с истечением срока контракта.
Арад выступал за «Кайрат» с 2023 года и помог клубу завоевать чемпионские титулы в 2024 и 2025 годах, выиграть Суперкубок Казахстана в 2025 году, а также выйти в основную тсадию Лиги чемпионов.
В своём последнем матче за «Кайрат» Арад отметился голом в ворота «Интера» на стадионе «Джузеппе Меацца» (1:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
За три сезона в составе «Кайрата» Арад провёл 92 матча, забил три мяча и отдал десять результативных передач.