Воспитанник «Кайрата» усилит новый клуб в КПЛ

Оматай является воспитанником алматинского «Кайрата», где прошёл все этапы клубной подготовки и получил первый опыт выступлений на взрослом уровне. Свой дебют за основную команду «жёлто-чёрных» хавбек оформил в 2021 году, сыграв в групповом этапе Кубка Казахстана. В составе алматинцев он также стал обладателем национального кубка.