Воспитанник «Кайрата» усилит новый клуб в КПЛ

21-летний казахстанский полузащитник Мирас Оматай продолжит карьеру в павлодарском «Иртыше», передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: ФК "Балтика"

Футболист близок к подписанию контракта с клубом, который по итогам прошлого сезона вернулся в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

Оматай является воспитанником алматинского «Кайрата», где прошёл все этапы клубной подготовки и получил первый опыт выступлений на взрослом уровне. Свой дебют за основную команду «жёлто-чёрных» хавбек оформил в 2021 году, сыграв в групповом этапе Кубка Казахстана. В составе алматинцев он также стал обладателем национального кубка.

Прошлый сезон Мирас Оматай провёл в «Жетысу» на правах аренды. В составе талдыкорганского клуба хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Казахстана, получив важную игровую практику на уровне КПЛ и закрепившись в роли игрока центра поля.

Переход в «Иртыш» может стать для футболиста новым этапом в карьере. Павлодарский клуб по итогам сезона в Первой лиге сумел завоевать путёвку в элитный дивизион и в предстоящем чемпионате намерен усилить состав игроками с опытом выступлений в высшей лиге.

Ожидается, что Оматай станет частью обновлённого проекта «Иртыша», который готовится к возвращению в КПЛ и формирует конкурентоспособный состав для выступлений на высшем уровне.