Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.29
П2
2.50
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.11
П2
11.50
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.66
П2
3.34
Футбол. Англия
22:30
Брентфорд
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.57
П2
4.71
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.35
П2
2.43
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.61
П2
4.70
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.82
П2
1.96
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.06
П2
5.92
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.01
П2
3.14
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Интер
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.55
П2
1.35
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.05
П2
3.63
Футбол. Англия
23:15
Бернли
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.99
П2
1.69
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.97
П2
5.28

Определились соперники «Реала» и «Барсы» в Кубке Испании

Сегодня, 7 января, прошла жеребьёвка ⅛ финала Кубка Испании. Все встречи пройдут в формате одного матча с 13 по 15 января, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Пары ⅛ финала Кубка Испании

  • «Расинг» — «Барселона»
  • «Альбасете» — «Реал» Мадрид
  • «Депортиво» — «Атлетико» Мадрид
  • «Культураль Леонеса» — «Атлетик» Бильбао
  • «Бургос» — «Валенсия»
  • «Бетис» — «Эльче»
  • «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
  • «Алавес» — «Райо Вальекано»

Действующий обладатель и рекорды турнира

На данный момент трофей принадлежит «Барселоне». В финале прошлого розыгрыша каталонцы в дополнительное время обыграли мадридский «Реал» со счётом 3:2.

«Сине-гранатовые» — самый титулованный клуб в истории Кубка Испании с 32 победами. Следом идут «Атлетик» Бильбао (24 трофея) и «Реал» Мадрид (20 трофеев).