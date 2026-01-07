Определились соперники «Реала» и «Барсы» в Кубке Испании

Пары ⅛ финала Кубка Испании
- «Расинг» — «Барселона»
- «Альбасете» — «Реал» Мадрид
- «Депортиво» — «Атлетико» Мадрид
- «Культураль Леонеса» — «Атлетик» Бильбао
- «Бургос» — «Валенсия»
- «Бетис» — «Эльче»
- «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
- «Алавес» — «Райо Вальекано»
Действующий обладатель и рекорды турнира
На данный момент трофей принадлежит «Барселоне». В финале прошлого розыгрыша каталонцы в дополнительное время обыграли мадридский «Реал» со счётом 3:2.
«Сине-гранатовые» — самый титулованный клуб в истории Кубка Испании с 32 победами. Следом идут «Атлетик» Бильбао (24 трофея) и «Реал» Мадрид (20 трофеев).