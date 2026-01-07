Ричмонд
В Турции 212 функционеров были уличены в незаконных ставках на матчи

Федерация футбола Турции (TFF) выявила 212 функционеров профессиональных клубов, которые делали незаконные ставки на матчи в течение последних пяти лет. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Источник: РБК Спорт

Перед дисциплинарным советом федерации предстанут 108 тренеров и 104 менеджера клубов. Телеканал также опубликовал список функционеров.

В ноябре 2025 года федерация отстранила 149 арбитров на различные сроки из-за ставок на футбольные матчи. На судей дисциплинарный совет TFF наложил дисквалификации на срок от восьми до 12 месяцев.

Тогда президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу сообщил, что расследование, опиравшееся на данные госучреждений, показало: 371 из 571 действующих судей турецких профессиональных лиг страны владели букмекерскими счетами, причем 152 из них регулярно делали ставки.

The Athletic сообщал, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках должны были предстать свыше тысячи футболистов.

Также генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек заявлял о возможности задержания руководства ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования, которое местные власти проводили совместно с Интерполом и УЕФА.