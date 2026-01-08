Ричмонд
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.04
П2
3.23
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.55
П2
8.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.27
П2
5.80
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2

Экс-футболист сборной Казахстана отказался от Европы и выбрал первую лигу

Бывший полузащитник сборной Казахстана Азат Нургалиев возглавит в качестве тренера клуб первой лиги — «Онтустик» из Шымкента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед ним поставлена задача — развитие собственных воспитанников. Также Нургалиев имел варианты трудоустройства ассистентом в клубах КПЛ и азербайджанском «Нефтчи», однако молодой специалист решил выбрать самостоятельную работу главным тренером.

Тренерскую карьеру 39-летний Нургалиев начинал в петропавловском «Кызылжаре», где помогал белорусу Александру Бразевичу, а затем — сербу Миличу Чурчичу.

В качестве футболиста уроженец Шымкента играл за родной «Ордабасы», а также «Тобол», «Астану», «Жетысу», «Сункар» и «Туран». За сборную Казахстана провёл 44 матча и забил три гола.