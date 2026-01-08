Экс-футболист сборной Казахстана отказался от Европы и выбрал первую лигу

Перед ним поставлена задача — развитие собственных воспитанников. Также Нургалиев имел варианты трудоустройства ассистентом в клубах КПЛ и азербайджанском «Нефтчи», однако молодой специалист решил выбрать самостоятельную работу главным тренером.
Тренерскую карьеру 39-летний Нургалиев начинал в петропавловском «Кызылжаре», где помогал белорусу Александру Бразевичу, а затем — сербу Миличу Чурчичу.
В качестве футболиста уроженец Шымкента играл за родной «Ордабасы», а также «Тобол», «Астану», «Жетысу», «Сункар» и «Туран». За сборную Казахстана провёл 44 матча и забил три гола.