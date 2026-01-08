Доннарумма ответил на вопрос, сожалеет ли он о своем переходе в «Манчестер Сити»

«Я хотел перейти сюда, потому что все хорошо отзывались о “Манчестер Сити”. И правда в том, что я нашел здесь замечательную семью, и я очень счастлив. Здесь царит настоящая семейная атмосфера, и я действительно счастлив.
Я чувствовал сильный интерес со стороны клуба, это имело решающее значение. То, что меня так хотел видеть в своей команде такой топовый тренер как Гвардиола, — это повод для гордости. Я очень счастлив и горд быть частью «Манчестер Сити» , — приводит слова Доннаруммы пресс-служба клуба.