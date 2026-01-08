Воспитанник «Фенербахче» нашёл новый клуб в Казахстане

Ранее 23-летний Аскаров играл за «Туран», «Атырау», «Экибастуз», «Кайрат» и белорусский клуб «Сморгонь».
Привлекался к играм за молодёжную сборную Казахстана до 21 года.
Стоит отметить, что Аскаров в восьмилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Турцию, позже присоединившись к академии клуба «Фенербахче». В ноябре 2021 года футболист перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», где продолжил выступать на юношеском уровне.
В предыдущем сезоне Аскаров сыграл за «Атырау» и «Туран» 18 матчей, результативными действиями не отметился.