Воспитанник «Фенербахче» нашёл новый клуб в Казахстане

Футбольный клуб «Женис» объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Микаэлем Аскаровым, передают Vesti.kz.

Ранее 23-летний Аскаров играл за «Туран», «Атырау», «Экибастуз», «Кайрат» и белорусский клуб «Сморгонь».

Привлекался к играм за молодёжную сборную Казахстана до 21 года.

Стоит отметить, что Аскаров в восьмилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Турцию, позже присоединившись к академии клуба «Фенербахче». В ноябре 2021 года футболист перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», где продолжил выступать на юношеском уровне.
В предыдущем сезоне Аскаров сыграл за «Атырау» и «Туран» 18 матчей, результативными действиями не отметился.