Воспитанник «Фенербахче» нашёл новый клуб в Казахстане

Стоит отметить, что Аскаров в восьмилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Турцию, позже присоединившись к академии клуба «Фенербахче». В ноябре 2021 года футболист перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», где продолжил выступать на юношеском уровне.

В предыдущем сезоне Аскаров сыграл за «Атырау» и «Туран» 18 матчей, результативными действиями не отметился.