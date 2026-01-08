Ричмонд
Сколько зарабатывал великий тренер СССР в Эмиратах. Советские власти наживались на нем

Очень несправедливо!

Источник: Sport24

Незадолго до распада СССР легендарный тренер Борис Игнатьев отправился покорять Восток. После 14 лет в юношеской сборной СССР, с который Игнатьев выиграл Евро-88, он уехал в ОАЭ и в 1989 году подписал контракт со скромным клубом из Рас-эль-Хайма.

«Это небольшой городок, минут 40 на машине от Шарджи. Команда была, по сути, любительская. Почти все игроки работали — кто полицейским, кто пожарным, кто в банке», — рассказывал Игнатьев.

К сожалению, первый заграничный опыт оказался для советского тренера очень неприятным. И дело было даже не в скромных амбициях команды, а в отношении футболистов к работе и друг другу.

«Они, в принципе, не очень спортивные ребята. Не хочу сказать, что я хороший, а они — плохие. Но в каких-то моментах парни были просто неуправляемые: в разгар тренировки могли упасть на колени и начать молиться. И ты не имеешь права ничего сделать. Или такой случай: идет разбор игры, и вдруг один хватает пепельницу и швыряет в другого! Не понравилось, что тот ухмыльнулся на замечание тренера: якобы один играл хуже другого. Подобной мелочевки было много, как в детском саду», — вспоминал Игнатьев.

Тем удивительнее, что в таком клубе тренеру оформили просто космическую зарплату. Правда, с одной серьезной оговоркой: большую часть у него забирал спорткомитет, так как в те годы спортсменам буквально нельзя было зарабатывать больше дипломатов.

«Контракт хороший был, 35 тысяч долларов в месяц. Но из них я получал 800. Остальные деньги забирал спорткомитет. Потом мне Колосков пробил повышение. Меня по этому поводу даже вызывали на партсобрание в Эмиратах: “Как это ты будешь больше посла получать”? У посла зарплата была 1200 — и мне такую же сделали», — говорил Игнатьев.

Разумеется, в таких условиях работать было откровенно неприятно. Поэтому надолго в Эмиратах Игнатьев не задержался. Уже в 1990 году он уехал в Ирак, где подход к делу, по его мнению, был «серьезнее», а вскоре сбежал и оттуда.

В том же 1990-м Игнатьев вернулся на родину, а через пару лет возглавил сборную России. Однако это уже совсем другая история.