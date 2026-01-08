Холанд, Фоден, Шерки, Роджерс и Уоткинс претендуют на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

На награду по итогам декабря претендуют:
Доминик Калверт-Льюин, «Лидс» (5 матчей, 6 голов);
Райан Шерки, «Манчестер Сити» (5 матчей, 1 гол, 4 ассиста);
Юго Экитике, «Ливерпуль» (5 матчей, 5 голов, 1 ассист);
Филип Фоден, «Манчестер Сити» (5 матчей, 4 гола, 1 ассист);
Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (5 матчей, 5 голов, 3 ассиста).
Морган Роджерс, «Астон Вилла» (6 матчей, 4 гола, 1 ассист);
Олли Уоткинс, «Астон Вилла» (6 матчей, 5 голов, 1 ассист);
Харри Уилсон, «Фулхэм» (5 матчей, 2 гола, 4 ассиста).
Победитель будет определен 12 января по результатам голосования болельщиков и экспертов.