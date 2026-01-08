Ричмонд
Холанд, Фоден, Шерки, Роджерс и Уоткинс претендуют на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

АПЛ объявила претендентов на приз лучшему футболисту месяца.

Источник: Спортс"

На награду по итогам декабря претендуют:

Доминик Калверт-Льюин, «Лидс» (5 матчей, 6 голов);

Райан Шерки, «Манчестер Сити» (5 матчей, 1 гол, 4 ассиста);

Юго Экитике, «Ливерпуль» (5 матчей, 5 голов, 1 ассист);

Филип Фоден, «Манчестер Сити» (5 матчей, 4 гола, 1 ассист);

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (5 матчей, 5 голов, 3 ассиста).

Морган Роджерс, «Астон Вилла» (6 матчей, 4 гола, 1 ассист);

Олли Уоткинс, «Астон Вилла» (6 матчей, 5 голов, 1 ассист);

Харри Уилсон, «Фулхэм» (5 матчей, 2 гола, 4 ассиста).

Победитель будет определен 12 января по результатам голосования болельщиков и экспертов.