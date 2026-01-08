Ричмонд
«Аль-Хиляля» обыграл «Аль-Хазм» в чемпионате Саудовской Аравии

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. «Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Хазмом» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали Сергей Милинкович-Савич (29-я минута), Рубен Невеш (56) и Дарвин Нуньес (90). Экс-игрок петербургского «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», провел на поле весь матч.

«Аль-Хиляль» (35 очков) одержал десятую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата, не потерпев ни одного поражения за сезон. «Аль-Хазм» (13) идет 11-м.

В следующем туре «Аль-Хиляль» примет «Аль-Наср» 12 января. «Аль-Хазм» в этот же день сыграет с «Аль-Наджмой» на домашнем поле.