«Аль-Хиляля» обыграл «Аль-Хазм» в чемпионате Саудовской Аравии

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали Сергей Милинкович-Савич (29-я минута), Рубен Невеш (56) и Дарвин Нуньес (90). Экс-игрок петербургского «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», провел на поле весь матч.
«Аль-Хиляль» (35 очков) одержал десятую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата, не потерпев ни одного поражения за сезон. «Аль-Хазм» (13) идет 11-м.
В следующем туре «Аль-Хиляль» примет «Аль-Наср» 12 января. «Аль-Хазм» в этот же день сыграет с «Аль-Наджмой» на домашнем поле.