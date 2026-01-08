«Аль-Хиляля» обыграл «Аль-Хазм» в чемпионате Саудовской Аравии

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали Сергей Милинкович-Савич (29-я минута), Рубен Невеш (56) и Дарвин Нуньес (90). Экс-игрок петербургского «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», провел на поле весь матч.