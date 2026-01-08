Ричмонд
Клуб КПЛ объявил состав на предсезонные сборы

ФК «Актобе» объявил состав на предсезонные сборы в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».

В список Николая Костова вошли 26 игроков. УТС продлится с 9 по 29 января. На них планируется сыграть три контрольных матча.

Состав «Актобе» на УТС в Турции:

Вратари: Саятхан Кусаинов, Парасат Корганбаев, Игорь Трофимец, Александр Заруцкий;
Защитники: Талгат Кусяпов, Адильхан Танжарыков, Багдат Кайыров, Хасен Артурович, Марк Богачёв, Иван Ордец;
Полузащитники: Марио Рабиу, Никита Корзун, Георгий Жуков, Айдын Желькович, Еркебулан Сейдахмет, Карим Елеуов, Нурдаулет Торегали, Дархан Бердибек, Аян Байдаулетов, Вячеслав Швырёв;
Нападающие: Айбар Абдулла, Мирам Кикбаев, Виталий Латурнус, Артур Шушеначев, Даниэль Соса, Амаду Думбия.