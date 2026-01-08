Ричмонд
Marca: Суперкубок Испании по футболу-2027 может быть проведён в феврале

По информации спортивной газеты Marca, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) проведёт работу о переносе проведения Суперкубка Испании на первую неделю февраля, начиная с 2027 года.

Источник: Metaratings.ru

Сообщается, что идея возникла у представителей RFEF после консультаций со всеми клубами-участниками турнира. Желание внести коррективы в календарь объясняется тем, что на данный момент проведение Суперкубка выпадает на окончание рождественских праздников.

Кроме того, отмечено, что высока вероятность проведения Суперкубка-2027 в Катаре, однако Саудовская Аравия намерена продлить соглашение об организации соревнования.

Напомним, что за трофей борются четыре клуба: чемпион и вице-чемпион Ла Лиги, победитель и финалист Кубка Короля. Суперкубок Испании-2026 проходит в Джидде с 7 по 11 января 2026 года. Действующим обладателем чаши является «Барселона».