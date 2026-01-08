Ямаль, Кейн, Олисе, Мбаппе, Жоан Гарсия, Пас и Бруну — в сборной топ-лиг за 2025 год от WhoScored. У Ламина самый высокий средний балл — 8,15

Сборная была составлена на основании рейтингов футболистов на соответствующих позициях.
В состав попали:
— вратарь: Жоан Гарсия («Барселона», средний балл — 7,16);
— защита: Йозуа Киммих («Бавария», 7,34), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,18), Чарли Крессуэлл («Тулуза», 7,156), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,10);
— полузащита: Майкл Олисе («Бавария», 7,86), Нико Пас («Комо», 7,41), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,39), Ламин Ямаль («Барселона», 8,15);
— нападение: Харри Кейн («Бавария», 7,87), Килиан Мбаппе («Реал», 8,0).