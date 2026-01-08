Ричмонд
«Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят подписать защитника «Кристал Пэлас» Гехи

Топ-клубы АПЛ заинтересованы в приобретении защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает The Athletic.

Источник: Reuters

По информации источника, 25-летним англичанином интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль», которые хотят подписать его летом, когда завершится контракт футболиста с «Кристал Пэлас». Также за игрока готов побороться «Манчестер Сити», но «горожане» хотят подписать защитника уже в зимнее трансферное окно.

Гехи является воспитанником «Челси». Он перешел в «Кристал Пэлас» летом 2021 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 32 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гехи в 55 миллионов евро.