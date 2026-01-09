Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.86
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.38
X
2.93
П2
2.51
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.59
П2
1.93
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
0
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2

Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «Еще один»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов порадовался победе «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

«ПСЖ» стал обладателем трофея, обыграв «Марсель» (2:2; 4:1 по пенальти). Победитель определился по итогам серии послематчевых пенальти, где голкипер парижан Люка Шевалье отразил два удара.

«Так, ну что, всех с победой в серии пенальти. И, наверное, время с вами вместе поднять трофей. Але! Еще один. Пожалуйста», — сказал российский футболист, у которого теперь семь трофеев в составе парижского клуба.

Сафонов продолжает восстановление после перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше