Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «Еще один»

«ПСЖ» стал обладателем трофея, обыграв «Марсель» (2:2; 4:1 по пенальти). Победитель определился по итогам серии послематчевых пенальти, где голкипер парижан Люка Шевалье отразил два удара.
«Так, ну что, всех с победой в серии пенальти. И, наверное, время с вами вместе поднять трофей. Але! Еще один. Пожалуйста», — сказал российский футболист, у которого теперь семь трофеев в составе парижского клуба.
Сафонов продолжает восстановление после перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка.
