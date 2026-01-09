«Реал» сыграет с «Барселоной» за Суперкубок Испании

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу, который проходит в саудовской Джидде.
Мадридское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «королевского клуба», в составе которого голы забили Федерико Вальверде (2-я минута) и Родриго (55). У «матрасников» отличился Александер Сёрлот (58).
В финале, который пройдет 11 января, «Реал» сыграет с «Барселоной», разгромившей ранее «Атлетик» из Бильбао (5:0). «Сине-гранатовые» с 15 титулами являются рекордсменами турнира и действующими обладателями трофея, «сливочные» становились победителями 13 раз.