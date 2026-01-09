«Реал» сыграет с «Барселоной» за Суперкубок Испании

В финале, который пройдет 11 января, «Реал» сыграет с «Барселоной», разгромившей ранее «Атлетик» из Бильбао (5:0). «Сине-гранатовые» с 15 титулами являются рекордсменами турнира и действующими обладателями трофея, «сливочные» становились победителями 13 раз.