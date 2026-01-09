Ричмонд
«ПСЖ» обыграл «Марсель» в финале Суперкубка Франции по футболу

«Пари Сен-Жермен» обыграл по пенальти «Марсель» и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Кувейте. Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. За «ПСЖ» отличились Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш, у «Марселя» — Мэйсон Гринвуд. На 87 минуте защитник ПСЖ Вильям Пачо забил мяч в свои ворота. В серии пенальти «Пари Сен-Жермен» победил со счетом 4:1.

Встречу из-за травмы пропустил россиянин Матвей Сафонов — голкипер «ПСЖ», который 17 декабря получил травму руки в серии 11-метровых ударов против бразильского «Фламенго» в матче Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» получил путевку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» — как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.

«Пари Сен-Жермен» в 14-й раз выиграл Суперкубок Франции (четвертый год подряд) и стал рекордсменом турнира. Ближайшим преследователем ПСЖ является «Лион» — 8 побед.

